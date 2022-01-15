7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 14 / 1 / 2022 العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها، عمرو السولية: اتهام لاعبى المنتخب بالتمرد فى بطولة أمم أفريقيا "عيب"، والزمالك يتعادل مع إنبي سلبيا بكأس رابطة الأندية فى لقاء ركلات الجزاء الضائعة، والشحات وأفشة وطاهر وربيعة وعمار ينتظمون فى تدريبات الأهلى.

الزمالك يتعادل مع إنبي سلبيا بكأس رابطة الأندية فى لقاء ركلات الجزاء الضائعة

سيطر التعادل السلبي على نتيجة مباراة الزمالك وإنبي فى اللقاء الذى جمع الفريقين باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية.

أدى المنتخب الوطني تدريبه الأخير في الخامسة مساء اليوم بتوقيت الكاميرون استعدادا للقاء غينيا بيساو في تمام الساعة 9 مساء غد السبت..

يعود محمود عبد الرزاق "شيكابالا"، صانع ألعاب نادى الزمالك، للمشاركة فى تدريبات الفريق غداً السبت، بعد تعافيه من فيروس كورونا، الذى أبعده مؤخراً عن مران الفريق الأبيض، ومن المقرر أن يصبح شيكابالا جاهزاً للمشاركة فى المباريات المقبلة عقب مواجهة إنبي، حيث يلتقي الزمالك بفاركو في الجولة الثانية بكأس الرابطة.