شقيقه: أكرم توفيق يُجري جراحة الرباط الصليبي في ألمانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد عبد العزيز توفيق، شقيق أكرم توفيق الظهير الأيمن لمنتخب مصر، أن اللاعب سيصل خلال ساعات إلى مصر، بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وتعرض مدافع الأهلي للإصالة في الدقيقة 11 من المباراة التي خسرها "الفراعنة" بهدف دون رد لتثبت الفحوصات الطبية إصابته بقطع بالرباط الصليبي.

ومن المنتظر أن يغيب اللاعب عن الملاعب حتى أكتوبر القادم وفق البروتوكول الجديد الخاص بعلاج حالات قطع الرباط الصليبي.

وقال توفيق في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة عبر قناة أون تايم سبورتس:"أكرم توفيق سيصل مصر السبت وسيجري عملية الرباط الصليبي في ألمانيا".

وأضاف شقيق الظهير الأيمن للأهلي:" أكرم توفيق وصل له العديد من العروض خلال الفترة الماضية".

وأتم تصريحاته:" أندية القمة في الدوري الإنجليزي طلبت التعاقد مع أكرم توفيق قبل اصابته بالرباط الصليبي".