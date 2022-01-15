شكري نجيب يكشف لمصراوي عن طبيعة إصابته.. ومدة غيابه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد شاكر:

قال لاعب نادي فاركو، شكري نجيب، إنه تعرض لمزق في الرباط الداخلي للركبة خلال التدريبات مع فريقه.

وأضاف شكري، في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الجمعة:"خلال التمرين كنت أمرر الكرة بشكل طبيعي فشعرت بألم كبير في الركبة.. هذا فقط ماحدث".

وأتم لاعب فاركو تصريحاته بقوله:"مدة العلاج ستتراوح بين أسبوعين أو ثلاثة بأقصى تقدير".

وكان نادي فاركو، قد أعلن مطلع شهر يناير الجاري عن ضم شكري نجيب لاعب النادي الإسماعيلي، ليكون أولي صفقات الفريق البرتقالي في فترة الانتقالات الشتوية.