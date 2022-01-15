أشرف قاسم يوضح لمصراوي متى يجب على لاعبي المنتخب مخالفة كيروش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد شاكر:

قال لاعب الزمالك والمنتخب الوطني السابق، أشرف قاسم، إنه لم يقتنع بخيارات المدير الفني البرتغالي للمنتخب الوطني، كارلوس كيروش بجانب توظيفه للاعبين داخل الملعب.

وأضاف قاسم، في تصريحات خاصة لمصراوي:"من البداية اختيارات اللاعبين غير مقنعة والتشكيلات غريبة وتوظيف اللاعبين داخل الملعب غير مقنع، في كاس العرب لم نكن في حالة جيدة ولكن استمر الوضع ليصل إلى كأس الأمم وأعتقد أن كيروش عنيد ولا يستمع لأحد.. لماذا يوظف لاعبًا في غير مركزه ، لديه وفرة من البداية في اختيار لاعبين في مراكزهم من كل الأندية وأي لاعب يطلب منه كيروش اللعب في غير مركزه عليه أن يرفض حتى وإن خرج عن التشكيل".

وتابع لاعب الزمالك والمنتخب الوطني السابق:"تفاجئنا بتشكيل غريب أمام نيجيريا، توقعت أن يُغيّر محمد صلاح ومصطفى محمد مراكزهما بعد بداية المباراة ولم يحدث.. لماذا ضم عبد الله السعيد ولم يُشركه؟.. لابد من الاعتماد على صانع ألعاب؛ فأرى أن طريقة لعب ٤-٢-٣-١ هي الطريقة الأنسب لنا.. ولا أعرف ماذا يفعل كيروش.. نعم اسم كبير ولكن لن أُقيمّه عما سبق ولكن سأقيّمه على مايفعله الآن".

وأتم قاسم تصريحاته بقوله:"هدف نيجيريا جاء من خطأ من حجازي في البداية وبعد ذلك لم يتعامل الونش جيدًا مع المهاجم وأعطى له مساحة للتسديد، حجازي والونش هما أفضل المتواجدين على مستوى الدفاع في مصر حاليًا ومواجهتي غينيا والسودان حافز لنا من أجل العودة مرة أخرى".

واقترح قاسم تشكيلاً لمنتخب مصر في مواجهة غينيا الاستوائية جاء كالتالي:

حارس مرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد سيد "زيزو"، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أشرف أيمن.

لاعبا الارتكاز: حمدي فتحي ومحمد النني.

خط الوسط المتقدم: محمد صلاح، عبدالله السعيد، محمود حسن "تريزيجيه".

مهاجم: مصطفى محمد.