شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن 11 منطقة بأكتوبر 8 ساعات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد 11 منطقة بمدينة 6 أكتوبر انقطاع المياه اليوم 8 ساعات، حيث أعلنت محافظ الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة وبالتنسيق مع جهاز مدينة 6 أكتوبر بتنفيذ أعمال تحويل خط المياه قطر 800 مم بميدان جهينة بمحور 26 يوليو، مما يتطلب قطع المياه لمدة 8 ساعات اعتباراً من الساعة 10 مساء اليوم الجمعة، وحتى الساعة 6 من صباح غدا السبت.

وأوضحت المحافظة أن المناطق المتأثرة بالإنقطاع هى "أبو رواش، المنطقة الصناعية بأبو رواش، طريق مصر إسكندرية الصحراوى بدءاً من حازم حسن، نيو جيزة، كرداسة، المجادلة، مديرية الأمن الجديدة، العمليات الخاصة، وادى دجلة، سامكريت، موتن فيو".

وستقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية لأغراض الشرب للتوجه للمناطق المتأثرة بالإنقطاع عند الإتصال على رقم طوارئ 125.