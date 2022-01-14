شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يضم 20 لاعبا لقائمة بيراميدز استعدادا لمباراة فيوتشر بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن إيهاب جلال، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة مباراة فيوتشر في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة.

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره نادي فيوتشر في الثانية والنصف ظهر الأحد على استاد السلام، في إطار الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات ضمن المجموعة الأولى من بطولة كأس الرابطة.

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - أحمد فتحي - حسين السيد

خط الوسط: عمر جابر - إسلام عيسى - أحمد توفيق - نبيل دونجا - هشام محمد - إبراهيم حسن - عبد الله مجدي - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - محمود صابر - عماد ميهوب

خط الهجوم: ناصر منسي - دودو الجباس - محمود وادي

ويؤدي بيراميدز مرانه الأخير ظهر السبت على ملعب النادي بالدفاع الجوي قبل الدخول في معسكر مغلق حتى موعد المباراة.