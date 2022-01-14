شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب المجموعة الثالثة عقب انتهاء مباريات اليوم بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر فريق سيراميكا جدول ترتيب المجموعة الثالثة بكأس رابطة الأندية المصرية المحترفة برصيد 3 نقاط، بينما جاء بالمركز الثانى فريق غزل المحلة والمركز الثالث فريق طلائع الجيش بينما حصد الزمالك المركز الرابع وإنبى بالمركز الخامس وفاركو في المركز الأخير.

التعادل الايجابى 1/1 يحسم مباراة الطلائع وغزل المحلة فى كأس الرابطة.. فيديو

حسم التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق نتيجة لقاء غزل المحلة وطلائع الحيش، التى جمعتهما منذ قليل باستاد جهاز الرياضة، ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة بكأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

أحراز هدف طلائع الجيش المهاجم كريم الطيب فى الدقيقة 18 بعدما استغل خطأ دفاعيا للثنائى معإذ الحنأوى ومحمد فتح الله "كماتشو"، وتمكن يحيى حامد لاعب غزل المحلة من إحراز هدف التعادل لفريقه فى الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول.

فيديو .. سيراميكا يفوز على فاركو برباعية فى كأس الرابطة حقق فريق سيراميكا ألفوز على نظيره فاركو بنتيجة 4/2 فى المباراة التى جمعت ألفريقين منذ قليل على ملعب الجبل الأخضر ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة بكأس رابطة الأندية المصرية المحترفة. أحرز لفريق سيراميكا كل من التونسى سيف تقا فى الدقيقة 54 ومحمد إبراهيم فى الدقيقة 57 وباسم مرسى فى الدقيقة 66 وشادى حسين فى الدقيقة 90، بينما جاءت أهداف فريق فاركو عن طريق رزقى حمرون فى الدقيقة 20 و44.

سيطر التعادل السلبى على نتيجة مباراة الزمالك وإنبى فى اللقاء الذى جمع ألفريقين باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية، ليكتفى كل فريق بنقطة وأحدة، وكان يوسف أوباما لاعب الزمالك وجون إيبوكا لاعب إنبى قد أهدر كل منهما ركلة جزاء لصالح فريقه.



