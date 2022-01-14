شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الإعلام والرياضة في حفل زفاف ابنة شوقي غريب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من نجوم الفن والرياضة والإعلام على حضور حفل زفاف ابنة شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، بحضور رجال الدولة من مختلف الأوساط السياسية و الرياضية والإعلام، والإعلامي طارق علام.

وشهد حفل زفاف كريمة شوقي غريب حضور الإعلامي أحمد شوبير وأحمد سليمان المرشح لرئاسة نادي الزمالك ومحمد عمر نجم الاتحاد السكندري السابق وحماده صدقي نجم الأهلي السابق، والإعلامي جمال العاصي، والجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي معتمد جمال ووائل رياض وعلاء عبد العزيز.

كما حضر حفل الزفاف المستشار القانوني لاتحاد الكرة محمد الماشطة، ونيلو فينجادا المدير الفني للاتحاد، وعدد من الموظفين، ووليد عبد الوهاب مدير استاد القاهرة، بجانب العديد من الرموز والقيادات السياسية.



المستشار محمد الماشطة وشوقي غريب



المنتخب الاوليمبي (2)



محمد عمر و الاعلامي جمال العاصي



المنتخب الاوليمبي



اليماني وموظفي اتحاد الكرة