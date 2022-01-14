سلة الأهلي يهزم مصر للتأمين 97-52 في دوري السوبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا على حساب نظيره فريق مصر للتأمين بنتيجة 97-52، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الجمعة ضمن منافسات بطولة دوري السوبر للمحترفين.

أقيمت المباراة على صالة المقاولون العرب، وخلالها واصل الفريق عروضه القوية ونجح في إنهاء اللقاء لصالحه بنتيجة 97-52.

ونجح «رجال سلة الأهلي» في تحقيق الفوز على فريق سبورتنج بنتيجة 76-44، ثم واصل عروضه القوية بالفوز في المباراة الثانية على فريق المصرية للاتصالات بنتيجة 85-79، قبل أن يخسر في المباراة الثالثة أمام مصر للتأمين بنتيجة 78-68، وبعد ذلك حقق «رجال سلة الأهلي» الفوز على الزمالك بنتيجة 71-64، قبل أن يفوز على الجزيرة بنتيجة 86-66، ثم الفوز على سموحة بنتيجة 83-78، ثم خسر أمام الاتحاد السكندري بنتيجة 100-85، ثم الفوز على سبورتنج بنتيجة 82-79 ثم الفوز على الاتصالات بنتيجة 82-72، قبل أن يتغلب على مصر للتأمين بنتيجة 97-52.