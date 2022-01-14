كيروش يتحدث عن صلاح قبل مواجهة غينيا بيساو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

تحدث كارلوش كيروش المدير الفني لمنتخب مصر عن مباراة الفراعنة مساء السبت أمام غينيا بيساو، قائلا بأن الفريق بالكامل يعمل معا سواء في الفوز أو الخسارة.

وقال كيروش في المؤتمر الصحفي اليوم الجمعة: "كل مباراة مهمة ، وغداً سنسعى لتحسين أدائنا ونحن مستعدون."

وتابع: "سنواجه فريق جيد وبالطبع نحترمه كثيرا لأن الجميع يطور من أدائه."

وأضاف: "نريد أن نقدم مباراة مختلفة، ولدي ثقة في اللاعبين اللذين لعبوا المباراة الماضية."

وواصل: "محمد صلاح لاعب ضمن فريقنا، نفوز أو نخسر سويًا وجميعنا يتشارك في المسئولية."

واختتم قائلًا: "بالنسبة لي الأهم هو الفريق وأعدكم برؤية أداء مختلف في المباراة الثانية."

وخسر منتخب مصر المباراة الأولى أمام نييجريا بنتيجة 1-0، وبات مطالب بالفوز من أجل المنافسة على التأهل في الجولة الثالثة.