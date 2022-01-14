"لن نواجه محمد صلاح".. مدرب غينيا بيساو يتحدث قبل لقاء منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح إيميليانو تي المدرب المساعد لمنتخب غينيا بيساو، بأن فريقه لم يتوجه للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية لمواجهة محمد صلاح فقط، بل منتخب مصر بالكامل.

وقال المدرب الذي حضر المؤتمر الصحفي نظرا لإصابة المدير الفني لغينيا بيساو بفيروس كورونا: "نعمل لتطوير أنفسنا وبدأنا التدريبات والتحضير لمباراة مصر."

وتابع: "لديهم لاعبون أقوياء وفريق متماسك، ونحن لدينا لاعبون متمرسون يرغبون في الفوز، لدينا غيابات كثيرة لكننا سنتعامل مع الأمر."

وأضاف: "محمد صلاح من أفضل اللاعبين في العالم ، ومصر لديها أكثر من لاعب محترف سنواجههم جميعاً وليس فقط صلاح."

أما فريدريك مندي، لاعب غينيا بيساو، فقال: "مستعدون بشكل جيد ونعرف ما نملك، سنواجه مصر بشكل قوي ونعمل علي المحافظة علي حظوظنا في التأهل."

وواصل: "إضاعة ركلة جزاء ليست مشكلة، وأضعنا العديد من الفرص امام السودان. لن نتوقف عند ذلك لأننا نرغب في تمثيل بلدنا خير تمثيل ولم نتناقش كثيرا حول اضاعة ركلة الجزاء."