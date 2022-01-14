صلاح جزء من هذا الفريق .. مدرب الفراعنة «كيروش» : الحكم دمر أداء مصر أمام نيجيريا

الشارقة - اميمة ياسر - يؤمن كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني المصري، بقدرة الفراعنة على تقديم مباراة رائعة أمام غينيا بيساو، في المباراة التي تجمع المنتخبين مساء غدٍ، السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة كأس الأمم الإفريقية «الكاميرون 2021».

وكان المنتخب الوطني قد بدأ مشواره في البطولة بالخسارة أمام نيجيريا بهدف دون رد يوم الأربعاء الماضي ضمن الجولة الأولى للمجموعة الرابعة والتي تضم أيضًا منتخبات السودان وغينيا بيساو.

وقال كيروش خلال المؤتمر الصحفي لاالخاص بالمباراة: «كل مباراة لها خطتها الخاصة، لا نريد استنساخ أسلوب لعب فرق أخرى نريد أن نعبر عن أنفسنا في الملعب ونقدم مباراة جيدة».

وأضاف: « أثق في أننا غدا سنقدم مباراة رائعة، أنا واثق جدا من ذلك، كل المباريات هامة بالنسبة لنا وكل شيء تنافسي وكل الفرق تحاول الفوز، لدينا رغبة واحدة وهي تقديم أداء جيد والمضي قدما في البطولة».

وأوضح المدرب البرتغالي: «لا يوجد شخص يتأذى أكثر من المدرب حينما نقدم أداءً غير جيد، الضغط هو جزء من وظيفتنا والكل يريد الفوز».

وتطرق كيروش للحديث مرة أخرى عن الجامبي بكاري جساما، حكم مباراة المنتخب السابقة أمام نيجيريا بقوله: «أعتقد أن تقنية الفيديو تتواجد لمساعدة الحكم لأنه لا يستطيع رؤية كل شيء، كان يجب احتساب قرارين هامين لصالحنا على الأقل».

وتابع: «لو أن هناك شخصًا دمر أداء المنتخب أمام نيجيريا فهو الحكم ولست أنا أو اللاعبين».

وتحدث المدير الفني للفراعنة عن مستوى محمد صلاح مع المنتخب، بقوله: «صلاح جزء من هذا الفريق، نحن نفوز سويا ونخسر سويا، أهم لاعب للمنتخب هو الفريق ككل».

وأتم المدرب تصريحاته بالحديث عما يثار عن وجود خلافات مع جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري، حيث قال: «مجرد هُراء».