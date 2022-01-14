الزمالك .. رحيل مصطفى فتحي في يناير

الشارقة - اميمة ياسر - تتجه النية داخل إدارة النادي للموافقة على رحيل مصطفى فتحي إلى التعاون السعودي في يناير الجاري، بعد إصرار اللاعب على الرحيل، في ظل تلقيه عرضا ماديا قويا من النادي السعودي، كما ترغب إدارة النادي في الاستفادة ماديا من بيعه، إذ إن عقده ينتهي بنهاية الموسم الحالي واللاعب يرفض التجديد وفي حالة استمرار الوضع على ما هو عليه فإن اللاعب سيرحل للنادي السعودي في نهاية الموسم مجانا دون استفادة الزمالك.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب أن التعاون عرض ربع مليون دولار على الزمالك، لكن الأخير رفض وطلب الحصول على مليون دولار، وهو ما قوبل بالرفض من جانب النادى السعودي، ويسعى مسئولوه لتخفيض المبلغ، خاصة أن فتحى تتبقى له 6 أشهر فى عقده مع الزمالك.

ويسعى مسئولو النادي السعودي لحسم الصفقة خلال الساعات المقبلة لضم اللاعب لصفوف فريقهم خلال يناير الجاري.

من ناحية أخرى رفض مسئولو الزمالك فكرة رحيل محمد عبد الغني، مدافع الزمالك، عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك بعدما تلقي اللاعب عرضا من أحد الأندية الكبرى في مصر وعرض من الدورى التركي.

وتمسكت إدارة الزمالك ببقاء محمد عبد الغني، خاصة أنه من اللاعبين المميزين في الدفاع بخلاف عدم إثارته أي أزمات خلال فترة تواجده في الزمالك، وهو ما يجعل إدارة النادي تتمسك ببقائه وعدم رحيله رغم الإغراءات المالية المقدمة للاعب.