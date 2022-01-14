شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباريات اليوم الجمعة 14 /1 /2022 في كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 14 /1 /2021، إقامة 3 مباريات فى كأس رابطة الأندية ضمن الجولة الأولى فى المجموعة الثالثة، حيث تعادل طلائع الجيش مع نظيره غزل المحلة بهدف لكل منهما، بينما تعادل الزمالك مع فريق إنبى بدون أهداف، وفاز سيراميكا على نظيره فريق فاركو بأربع أهداف مقابل هدفين.

وجاءت نتائج مباريات اليوم الجمعة كالتالي:

التعادل الايجابى 1/1 يحسم مباراة الطلائع وغزل المحلة فى كأس الرابطة.. فيديو

حسم التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق نتيجة لقاء غزل المحلة وطلائع الحيش، التى جمعتهما منذ قليل باستاد جهاز الرياضة، ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة بكأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

أحراز هدف طلائع الجيش المهاجم كريم الطيب فى الدقيقة 18 بعدما استغل خطأ دفاعيا للثنائى معإذ الحنأوى ومحمد فتح الله "كماتشو"، وتمكن يحيى حامد لاعب غزل المحلة من إحراز هدف التعادل لفريقه فى الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول.

وحصل فريقا غزل المحلة وطلائع الجيش على نقطة، وتمكنا من حصد المركز الخامس والسادس على ترتيب المجموعة الثالثة بكأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

فيديو .. سيراميكا يفوز على فاركو برباعية فى كأس الرابطة حقق فريق سيراميكا ألفوز على نظيره فاركو بنتيجة 4/2 فى المباراة التى جمعت ألفريقين منذ قليل على ملعب الجبل الأخضر ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة بكأس رابطة الأندية المصرية المحترفة. أحرز لفريق سيراميكا كل من التونسى سيف تقا فى الدقيقة 54 ومحمد إبراهيم فى الدقيقة 57 وباسم مرسى فى الدقيقة 66 وشادى حسين فى الدقيقة 90، بينما جاءت أهداف فريق فاركو عن طريق رزقى حمرون فى الدقيقة 20 و44. تصدَّر فريق سيراميكا جدول ترتيب المجموعة الثالثة بكأس رابطة الأندية المصرية المحترفة برصيد 3 نقاط، بينما تذيل فريق فاركو الترتيب بدون نقاط .

سيطر التعادل السلبى على نتيجة مباراة الزمالك وإنبى فى اللقاء الذى جمع ألفريقين باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية، ليكتفى كل فريق بنقطة وأحدة، وكان يوسف أوباما لاعب الزمالك وجون إيبوكا لاعب إنبى قد أهدر كل منهما ركلة جزاء لصالح فريقه.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: محمد عبد الغنى- حسام عبد المجيد- محمد عبد الشافى- حازم إمام، خط الوسط: عبد الله جمعة- محمود عبد العزيز- محمد أشرف "روقا"- يوسف إبراهيم "أوباما"- مصطفى فتحي، خط الهجوم: محمد أوناجم.

فيما بدأ إنبى اللقاء بتشكيل مكون من: عبد العزيز البلعوطى- محمد حامد – خالد رضا – احمد العجوز – جون ايبوكا- مصطفى جمال – عمرو عدلى – جرجس مجدى – دينو بيتر – عبد الرحمن عماد.