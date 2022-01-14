شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الجمعة 14 /1 /2021 في كأس رابطة الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 14 /1 /2021، إقامة 3 مباريات في كأس رابطة الأندية ضمن الجولة الأولى في المجموعة الثالثة، حيث واجه طلائع الجيش نظيره غزل المحلة، بينما استضاف الزمالك فريق إنبي على استاد القاهرة الدولي، وواجه سيراميكا نظيره فريق فاركو.

وجاءت نتائج مباريات اليوم الجمعة كالتالي:

التعادل الايجابى 1/1 يحسم مباراة الطلائع وغزل المحلة فى كأس الرابطة.. فيديو

حسم التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق نتيجة لقاء غزل المحلة و طلائع الحيش، التى جمعتهما منذ قليل باستاد جهاز الرياضة، ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة بكأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

أحراز هدف طلائع الجيش المهاجم كريم الطيب فى الدقيقة 18 بعدما استغل خطأ دفاعيا للثنائى معاذ الحناوى ومحمد فتح الله "كماتشو"، وتمكن يحيى حامد لاعب غزل المحلة من إحراز هدف التعادل لفريقه فى الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول.

وحصل فريقا غزل المحلة وطلائع الجيش على نقطة، وتمكنا من حصد المركز الخامس والسادس على ترتيب المجموعة الثالثة بكأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

فيديو .. سيراميكا يفوز على فاركو برباعية في كأس الرابطة حقق فريق سيراميكا الفوز على نظيره فاركو بنتيجة 4/2 في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على ملعب الجبل الأخضر ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة بكأس رابطة الأندية المصرية المحترفة. أحرز لفريق سيراميكا كل من التونسى سيف تقا في الدقيقة 54 ومحمد إبراهيم في الدقيقة 57 وباسم مرسى في الدقيقة 66 وشادى حسين في الدقيقة 90، بينما جاءت أهداف فريق فاركو عن طريق رزقى حمرون في الدقيقة 20 و44. تصدَّر فريق سيراميكا جدول ترتيب المجموعة الثالثة بكأس رابطة الأندية المصرية المحترفة برصيد 3 نقاط، بينما تذيل فريق فاركو الترتيب بدون نقاط .

سيطر التعادل السلبي على نتيجة مباراة الزمالك وإنبي فى اللقاء الذى جمع الفريقين باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية، ليكتفي كل فريق بنقطة واحدة، وكان يوسف أوباما لاعب الزمالك وجون إيبوكا لاعب إنبي قد أهدر كل منهما ركلة جزاء لصالح فريقه.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد عبد الشافي - حازم إمام، خط الوسط: عبد الله جمعة - محمود عبد العزيز - محمد أشرف "روقا" - يوسف إبراهيم "أوباما" - مصطفى فتحي، خط الهجوم: محمد أوناجم.

فيما بدأ إنبي اللقاء بتشكيل مكون من: عبد العزيز البلعوطي - محمد حامد – خالد رضا – أحمد العجوز – جون ايبوكا - مصطفى جمال – عمرو عدلي – جرجس مجدي – دينو بيتر – عبد الرحمن عماد.