الامارات | مالاوي يهزم زيمبابوي ويجدد آمال التأهل في كأس إفريقيا

شكرا لقرائتكم خبر عن مالاوي يهزم زيمبابوي ويجدد آمال التأهل في كأس إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جدد منتخب مالاوي آماله في التأهل لدور الـ16 ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، المقامة حاليا بالكاميرون، بفوزه على منتخب زيمبابوي 2 / 1 اليوم في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية. وتقدم منتخب زيمبابوي بهدف سجله إسماعيل وادي في الدقيقة 38، وتعادل منتخب مالاوي عن طريق جابادينيو مهانجو في الدقيقة 43 ثم أضاف نفس اللاعب الهدف الثاني لمنتخب مالاوي في الدقيقة 58.

وحصد منتخب مالاوي أول ثلاث نقاط له في النسخة الحالية من البطولة، بعدما خسر في الجولة الأولى أمام غينيا بهدف نظيف، وظل منتخب زيمبابوي بلا رصيد في قاع الترتيب، حيث خسر أمام السنغال في الجولة الأولى بهدف نظيف أيضا.

وكان منتخبا السنغال وغينيا تعادلا سلبيا في وقت سابق من اليوم ليتقاسما صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد أربع نقاط. ويلتقي منتخب مالاوي في الجولة الأخيرة مع نظيره السنغالي، فيما يلعب منتخب زيمبابوي مع منتخب غينيا.

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