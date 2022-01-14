الامارات | تعرّف إلى نتائج كأس أمم إفريقيا حتى الآن.. وبرنامج مباريات اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف إلى نتائج كأس أمم إفريقيا حتى الآن.. وبرنامج مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بات المنتخب الكاميروني المضيف أول المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي للنسخة 33 من كأس الأمم الإفريقية في كرة القدم، بفوزه على نظيره الإثيوبي 4-1 أمس على ملعب "أوليمبيه" في ياوندي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى. ويدين منتخب "الأسود غير المروضة" بتأهله إلى قائده، مهاجم النصر السعودي، فانسان أبو بكر صاحب الثنائية الثانية تواليًا (53 و55) ومهاجم ليون الفرنسي كارل توكو إيكامبي الذي سجل هدفين بدوره (8 و67) محولين تخلفهم بهدف لهوتاسا داوا (4).

وهو الفوز الثاني تواليًا للكاميرون، حاملة اللقب خمس مرات أعوام 1984 و1988 و2000 و2002 و2017، بعد الأول على بوركينا فاسو 2-1 في المباراة الافتتاحية عندما سجل أبو بكر ثنائية من ركلتي جزاء (40 و45+3) محولا تخلف منتخب بلاده بهدف مبكر لغوستافو سانغاريه (24). وعزز أبو بكر موقعه في صدارة لائحة الهدافين برصيد أربعة أهداف ورفع غلته الدولية إلى 33 هدفًا في 79 مباراة.

وبالنسبة لبرنامج مباريات اليوم، سيسعى كلا من المنتخبين السنغالي والمغربي لحسم تأهلهما إلى الدور الثاني، بعد فوزهما في الدور الأول، السنغال على زبمابيو، والمغرب على غانا بالنتيجة نفسها 1-0. ويلتقي السنغال ضمن المجموعة الثانية اليوم غينيا، بينما يلتقي المغرب مع جزر القمر، وفي مباراة ثالثة يتواجه الغابون برغبة في حسم التأهل أمام غانا الجريح، في المقابل يتواجه منتخب زمبابوي مع ملاوي.



نتائج الدور الأول حتى الآن:

9 يناير:

* المجموعة الأولى:

الكاميرون - بوركينا فاسو 2-1

إثيوبيا - الرأس الأخضر صفر-1

10 يناير:

* المجموعة الثانية:

السنغال - زمبابوي 1-صفر

غينيا - ملاوي 1-صفر

* المجموعة الثالثة:

المغرب - غانا 1-صفر

جزر القمر - الغابون صفر-1

11 يناير:

* المجموعة الخامسة:

الجزائر - سيراليون صفر-صفر

* المجموعة الرابعة:

نيجيريا - مصر 1-صفر

السودان - غينيا بيساو صفر-صفر

12 يناير:

* المجموعة السادسة:

تونس - مالي صفر-1

موريتانيا - غامبيا صفر-1

* المجموعة الخامسة:

غينيا الاستوائية - ساحل العاج صفر-1

13 يناير:

* المجموعة الأولى:

الكاميرون - إثيوبيا 4-1

الرأس الأخضر - بوركينا فاسو صفر-1

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برنامج مباريات اليوم (توقيت الإمارات - 4+ غرينيتش)

* المجموعة الثانية:

السنغال - غينيا (17,00)

ملاوي - زمبابوي (20,00)

* المجموعة الثالثة:

المغرب - جزر القمر (20,00)

الغابون - غانا (23,00)

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