كيروش يكشف حقيقة خلافه مع جمال علام.. ويرفض الهجوم على محمد صلاح: هو الفريق ككل

الشارقة - اميمة ياسر - تحدث البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني، اليوم الجمعة، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة غينيا بيساو، عن آخر استعدادات الفراعنة لهذه المواجهة، المقرر لها في التاسعة مساء الغد، على ملعب رومدي أدجيا، ضمن الجولة الثانية لمباريات المجموعة الرابعة ببطولة كأس أمم أفريقيا 2021 التي تستضيفها دولة الكاميرون.

وقال «كيروش» خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة مصر وغينيا بعد الانتقادات التي طالت محمد صلاح: «محمد صلاح جزء من هذا الفريق، نحن نفوز سويا ونخسر سويا، أهم لاعب للمنتخب هو الفريق ككل، أثق في أننا غدا سنقدم مباراة رائعة، أنا واثق جدا من ذلك».

وأضاف المدرب البرتغالي: «كل مباراة لها خطتها الخاصة، لا نريد استنساخ أسلوب لعب فرق أخرى نريد أن نعبر عن أنفسنا في الملعب ونقدم مباراة جيدة، لا يوجد شخص يتأذى أكثر من المدرب حينما نقدم أداء غير جيد، الضغط هو جزء من وظيفتنا والكل يريد الفوز».

وتابع كيروش: «كل المباريات هامة بالنسبة لنا، كل شيء تنافسي وكل الفرق تحاول الفوز، لدينا رغبة واحدة وهي تقديم أداء جيد والمضي قدما في البطولة».

حقيقة خلاف جمال علام وكيروش

وعن الخلافات مع جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، واصل المدرب البرتغالي: «الخلافات مع جمال علام مجرد هراء».



غيابات منتخب مصر أمام غينيا بيساو



ويغيب عن منتخب مصر في مباراة غينيا بيساو الثنائي، أكرم توفيق للإصابة بقطع في الرباط الصليبي وسيعود إلى القاهرة على طائرة المشجعين غد السبت، وأيضا أحمد فتوح للإصابة في عضلة السمانة.

حكم مباراة مصر وغينيا بيساو

ويدير مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو الحكم البوروندي باسيفيك ندابيها وينيمانا حكما للساحة، ويساعده كل من: سليمان الدين مساعد أول وهاسينجاراسوا أندريانانتيناينا مساعد ثاني وأحمد امتياز هيرالال حكما رابعا، وسيكون الجزائري مصطفى غربال حكم الفيديو وعبد الحق اتشيالي حكم فيديو مساعد.

ويحتل منتخب مصر، حاليا، المركز الرابع والأخير بجدول ترتيب المجموعة الرابعة دون رصيد من النقاط، خلف منتخب نيجيريا متصدر المجموعة برصيد ثلاث نقاط، فيما يأتي منتخبا غينيا بيساو والسودان في المركزين الثاني والثالث برصيد نقطة لكل منهما.