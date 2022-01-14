«كنت بدافع عن نفسي.. وشتموني بألفاظ خادشة للحياء».. أول تصريحات للمتهم بالاعتداء على ابنة عصام الحضري وأصدقائها

الشارقة - اميمة ياسر - تحقق النيابة العامة في أكتوبر، مع فرد الأمن المتهم بالاعتداء على ابنة عصام الحضري، مدرب حراس مرمى منتخب مصر، واثنين من أصدقائها.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، كما أمرت بتفريغ الكاميرات في محيط مكان الحادث للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وقالت "شدوى الحضري" في التحقيقات إنها وأصدقاءها خلال ركنهم سياراتهم في كومباوند بالشيخ زايد فوجئوا بالمتهم يمنعهم، ما أدى لنشوب مشادة كلامية بينهم، انتهت باعتداء فرد الأمن عليهم بالضرب، والسب، وأصاب صديقا لها بجرح، وأحدث تلفيات بسيارتهم.

فيما أكد المتهم أنه كان ينفذ التعليمات الصادرة له، لكنه فوجئ بابنة الحضري وأصدقائها، يوجهون له السباب بألفاظ خادشة للحياء، وتعدي أحدهم عليه بالضرب ما أثار غضبه، واضطر للدفاع عن نفسه.

ذكرت وسائل إعلامية أن ابنة نجم الأهلي السابق ومدرب حراس منتخب مصر الحالي، عصام الحضري، تعرضت لضرب مبرح إثر مشاجرة حادة مع أحد أفراد أمن في كمبوند بمدينة الشيخ زايد.

وأفاد موقع "مصراوي" أحد المنتجعات السكنية بمدينة الشيخ زايد شهد مشاجرة بين فرد أمن إداري تابع لشركة أمن خاصة وابنة الحضري وصديقيها، بسبب خلاف على ركنة سيارة.

وأفاد موقع "صدى البلد" بأن التحريات الأولية كشفت أن شدوى الحضري، كانت برفقة صديقيها وقت حدوث المشاجرة، وأنهم كانوا يستعدون للسهر في أحد الكافيهات، وأثناء ركن سياراتهم حدثت مشادة كلامية مع فرد أمني مكلف بأعمال الحراسة في المنتج السكني.

وأضاف الموقع، وفقاً للتحريات، أن الأمور تطورت بين الجانبين إلى التشابك بالأيدي، حيث نتج عن ذلك إصابة ابنة الحضري وأحد أصدقائها بجرح قطعي في الرأس نقل على إثره إلى المستشفى وأجريت له الإسعافات الأولية بخياطة الجرح "4 غرز".

وكد الموقع أن المباحث تمكنت من إلقاء القبض على المتهم بالتعدي بالضرب على ابنة عصام الحضري وصديقيها، وبمواجهته اعترف بفعلته وأن المشاجرة حدثت نتيجة انفعال لحظي أثناء ركن السيارات لعدم التزامهم بالتعليمات، وأنه كان يتبع تعليمات وظيفته وما يمليه عليه مشرف الأمن بالكومباوند، فقد حذرهم كثيرا في بادئ الأمر ولم يستجيبوا له وقابلوا كلامه باستهتار مما دفعه إلى الدخول في مشادة كلامية معهم، ثم التعدي عليهم بالضرب، وإحداث تلفيات بزجاج سيارتهم التي كانوا يستقلونها في مكان الواقعة.

وأفادت معاينة الشرطة وجود تلفيات في 3 سيارات خاصة بابنة الحضري وصديقيها، وأثبتت المعاينة في محضر رسمي، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معه بتهمة الإصابة العمد وتلف السيارات عمدا.