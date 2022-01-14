شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يؤدى مرانه تحت الأمطار استعداداً للاتحاد فى كأس الرابطة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مرانه الأساسي على الملعب الفرعى باستاد برج العرب، وسط أجواء ممطرة استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندرى المقرر إقامتها فى الخامسة مساء بعد غدٍ الأحد ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم.

جاء المران قويًا وحماسيًا، وأضفى الجو الممطر سخونة شديدة على المران الذي استمر لما يقرب من 90 دقيقة ركز خلالها معين الشعباني على النواحي الخططية والتكتيكية الملائمة لملاقاة الاتحاد السكندري، خاصة المتعلقة منها بالضغط في أنحاء الملعب ورقابة مفاتيح اللعب وكذا سرعة التحول من الدفاع للهجوم والعكس.

واختتم المران بتقسيمه مصغرة تخللها العديد من التدخلات الفنية من الكابتن معين الشعباني ، فيما خاض حراس مرمى النادي المصري مرانًا تخصصيًا قويًا تحت اشراف مدربهم الكابتن حسن نصر.

وكشف حسن عمار، عضو اللجنة السباعية المكلفة بإدارة النادي المصري، عن المراكز التي حددها معين الشعباني مدرب الفريق، للتدعيم فى الميركاتو الشتوى يناير الجاري، وقال عمار في تصريحات لـ ”الخليج 365”، معين الشعباني حدد بعض المراكز لتدعيمها فى موسم الانتقالات، ولم يطلب أسماء معينة، وهذه المراكز هى "مدافع، ظهير أيسر، خط وسط مهاجم ومهاجم".

وعقد معين الشعباني، المدير الفني للنادى المصرى، جلسة مع لاعبي الفريق، لقنهم خلالها درسا قوياً بعد الخسارة فى المباراة الأولى بكأس رابطة الأندية المصرية، أمام مصر المقاصة بثلاثية نظيفة، وشدد الشعباني على أن الجهاز الفنى لن يتهاون فى استبعاد المقصرين خلال الفترة المقبلة، مطالباً اللاعبين بضرورة مصالحة الجماهير فى المباريات المتبقية من البطولة.