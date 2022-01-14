شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. سيراميكا يفوز على فاركو برباعية في كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق سيراميكا الفوز على نظيره فاركو بنتيجة 4/2 في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على ملعب الجبل الأخضر ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة بكأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

أحرز لفريق سيراميكا كل من التونسى سيف تقا في الدقيقة 54 ومحمد إبراهيم في الدقيقة 57 وباسم مرسى في الدقيقة 66 وشادى حسين في الدقيقة 90، بينما جاءت أهداف فريق فاركو عن طريق رزقى حمرون في الدقيقة 20 و44.

تصدَّر فريق سيراميكا جدول ترتيب المجموعة الثالثة بكأس رابطة الأندية المصرية المحترفة برصيد 3 نقاط، بينما تذيل فريق فاركو الترتيب بدون نقاط .