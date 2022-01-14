شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل الايجابى 1/1 يحسم مباراة الطلائع وغزل المحلة فى كأس الرابطة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق نتيجة لقاء غزل المحلة و طلائع الحيش، التى جمعتهما منذ قليل باستاد جهاز الرياضة، ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة بكأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

أحراز هدف طلائع الجيش المهاجم كريم الطيب فى الدقيقة 18 بعدما استغل خطأ دفاعيا للثنائى معاذ الحناوى ومحمد فتح الله "كماتشو"، وتمكن يحيى حامد لاعب غزل المحلة من إحراز هدف التعادل لفريقه فى الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول.

وحصل فريقا غزل المحلة وطلائع الجيش على نقطة، وتمكنا من حصد المركز الخامس والسادس على ترتيب المجموعة الثالثة بكأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

وخاض فريق غزل المحلة بقيادة عبد الحميد بسيونى اللقاء بتشكيل مكون من محمود رضا في حراسة المرمى، وفي الدفاع: إيهاب سمير، يحيى حامد، محمد فتح الله، ومعاذ الحناوي.

وفي خط الوسط: إبراهيم صلاح، حميد ماو، وأحمد عفيفي.

وفي الهجوم: إبراهيم كونيه، باولن فوافي، وعبده يحيى.

وبينما خاض طلائع الجيش المباراة بتشكيل مكون من: محمد بسام، رجب عيد العليم، علي الفيل، عمرو السيسي، محمد جابر، أحمد سمير، علي حمدي، محمد ناصف، الطيب فتحي، خالد هشادي، مصطفى عوض.