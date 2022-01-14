شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم تحكيم مصرى بقيادة محمود البنا والغندور لمباراة تونس وموريتانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مباراة تونس وموريتانيا فى الجولة الثانية لمباريات كأس الأمم الأفريقية 2021 التى تقام فى الكاميرون المحدد لها بعد غد الأحد إلى طاقم مصرى بقيادة محمود البنا، يعاونه كل من محمود أبو الرجال وأحمد حسام ومحمد معروف ومحمود عاشور وأحمد الغندور.

وكشفت تقارير صحفية، فى وقت سابق، أن مباراة منتخب تونس مع موريتانيا فى الجولة الثانية لمباريات كأس الأمم الأفريقية 2021 التى تقام فى الكاميرون المحدد لها بعد غد الأحد مهددة بالتأجيل.

وقالت صحيفة " foot24 " التونسية، إن الملعب الذى سيحتضن لقاء المنتخب التونسي ضد المنتخب الموريتاني الأحد لم يعد يتوفر فيه التيار الكهربائي بسبب الأمطار ليلة أمس.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المنتظر أن يجتمع الاتحاد الأفريقي للنظر فى حل قبل انطلاق اللقاء الذى يقام ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس أمم أفريقيا.

وكان الاتحاد التونسى لكرة القدم قد أعلن إصابة عدد من لاعبيه قبل مواجهة موريتانيا بعد غد الأحد، ضمن مباريات الجولة الثانية لكأس أمم أفريقيا 2021 الذى يقام بالكاميرون خلال الفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير.

ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد التونسى على فيس بوك بيانا جاء فيه، "فى إطار الاختبارات الدورية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا التي يقوم بها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وتسبق كل مباراة، كما تنص عليه قوانين البطولة، كشفت الفحوصات التى أجريت صباح اليوم عن إصابة كل من نعيم السليتي ويوهان وتوزغار وأسامة الحدادى ومحمد دراقر وديلان برون وعصام الجبالى بفيروس كورونا، وتم عزلهم عن المجموعة".

وكان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" قد أصدر بيانا رسميا اليوم تعليقا عن الأزمة التى شهدتها مباراة تونس ومالى أمس الأربعاء، وقال الموقع الرسمى للاتحاد الأفريقى، "فيما يتعلق بمباراة كأس الأمم الأفريقية بين تونس ومالي، التي أقيمت في ليمبي يوم 12 يناير 2022 يقوم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بجمع كل التقارير اللازمة من المسؤولين في المباراة، يقوم كاف بإرسال هذه المستندات إلى الهيئات المختصة في هذه المرحلة " كاف ليس في وضع يسمح له بالإدلاء بمزيد من التعليقات حتى تشير الهيئات المسؤولة إلى الخطوات التالية".