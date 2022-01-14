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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج وترتيب مجموعة القاهرة بدورى القسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وتعادل بتروجت مع السكة الحديد 1/1 وحسم التعادل السلبي لقاء المريخ مع الاتصالات، كما تعادل سلبيا النصر ومنتخب السويس ، بجانب تعادل بورتو والقناة بنفس النتيجة .
ترتيب مجموعة القاهرة بدورى القسم الثانى
1- الداخلية 32 نقطة
2-زد إف سي 30 نقطة
3-وادى دجله 28
4- بتروجت 27 نقطة
5- بورتو 25 نقطة
6- السكة الحديد 24 نقطة
7- منتخب السويس 23 نقطة
8- الترسانة 22 نقطة
9- القناة 19 نقطة
10- النصر 16 نقطة
11- الاتصالات 16 نقطة
12- الإنتاج الحربي 16 نقطة
13- المريخ 11 نقطة
14- بلبيس 10 هدف
15- بور فؤاد 8 نقاط
16- بنها 7 نقاط