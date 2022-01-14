شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج وترتيب مجموعة القاهرة بدورى القسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وتعادل بتروجت مع السكة الحديد 1/1 وحسم التعادل السلبي لقاء المريخ مع الاتصالات، كما تعادل سلبيا النصر ومنتخب السويس ، بجانب تعادل بورتو والقناة بنفس النتيجة .