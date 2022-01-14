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تعرف على نتائج وترتيب مجموعة القاهرة بدورى القسم الثانى

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القاهرة - سامية سيد - وتعادل بتروجت مع السكة الحديد 1/1  وحسم التعادل السلبي لقاء المريخ مع الاتصالات، كما تعادل سلبيا النصر ومنتخب السويس ، بجانب تعادل بورتو والقناة بنفس النتيجة . 

 

ترتيب مجموعة القاهرة بدورى القسم الثانى 


1- الداخلية 32 نقطة

2-زد إف سي 30 نقطة

3-وادى دجله 28

4- بتروجت 27 نقطة

5- بورتو 25 نقطة

6- السكة الحديد 24 نقطة

7- منتخب السويس 23 نقطة

8- الترسانة 22 نقطة

9- القناة 19 نقطة

10- النصر 16 نقطة

11- الاتصالات 16 نقطة

12- الإنتاج الحربي 16 نقطة

13- المريخ 11 نقطة

14- بلبيس 10 هدف

15- بور فؤاد 8 نقاط

16- بنها 7 نقاط

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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