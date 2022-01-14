شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يتدرب بدون راحة استعدادًا للجونة وعودة يحاضر اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استأنف فريق المقاولون العرب تدريباته الجماعية بدون راحة عصر اليوم الجمعة على الملعب الفرعي بمقر ذئاب الجبل بعد الفوز على البنك الأهلي أمس الخميس بهدف نظيف في أولى جولات بطولة كأس الرابطة، من أجل الاستعداد لمباراته ضد الجونة يوم الاثنين المقبل في الجولة الثانية من البطولة.

وحرص محمد عودة المدير الفني لفريق المقاولون العرب على عقد محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران من أجل تصحيح بعض الأخطاء التي وقعت في مباراة البنك الأهلي لتداركها خلال المرحلة المقبلة وتفادي وقوعها مجددا في مباراة الجونة المقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل.

فيما أثنى محمد عودة على أداء لاعبي المقاولون في مباراة البنك الأهلي والروح العالية التي تحلى بها اللاعبين وإصرارهم على تحقيق الفوز في المباراة ، وهو ما كان يفتقده الفريق في الفترة الأخيرة.

ويحاول عودة تجهيز كل لاعبي المقاولون سواء الأساسيين أو الاحتياطيين ليكونوا على أتم الاستعداد حال الاستعانة بهم في مباريات كأس الرابطة، لاسيما مع وجود عدد كبير من المصابين خلال مباريات الدوري وقبل توليه المهمة، وصل عددهم إلى 11 لاعب.