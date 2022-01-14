شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: الجهاز الفنى حصل على مستحقاته.. ولن نلتفت للشائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنه حصل هو وجهازه المعاون على مستحقاتهم في الفترة الماضية، وشدد المدير الفني للفريق الأبيض على أن هناك شائعات عديدة تترد في الآونة الأخيرة ولكنه يركز في عمله دخل الملعب فقط ولا يلتفت للشائعات.

وشدد المدير الفني للفريق الأبيض على أنه فوجئ بالعديد من الشائعات ولكنه يتجاهلها ويركز في عمله، كما أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن التعادل مع إنبي في كأس الرابطة نتيجة منطقية، خاصة وأن أداء فريقه كان متوسطا

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة أن الزمالك لم يقدم الكرة الهجومية المطلوبة في مباراة اليوم، وشدد على أنه يثق في تحسن الأداء والمستوى في المباريات المقبلة.

وأكد كارتيرون أن مصطفى فتحي لاعب موهوب ولكنه لم يظهر اليوم بمستواه المعهود ولكنه عنصر مهم بالفريق، وشدد المدير الفني على أن فريقه يسعى للفوز بالبطولة، كما أن كأس الرابطة فرصة للاعبين الذين لا يشاركون بصورة أساسية.

وأضاف أن البطولة قد تكون صعبة خاصة وأن الفريق يفتقد لعدد كبير من اللاعبين في الفترة الحالية، ولكن الفريق يخوض المباريات للفوز.

وأشار إلى أنه دفع بيوسف أوباما في مركز المهاجم لأنه سبق ولعب في نفس المركز من قبل، كما أنه كان يرغب في أن يلعب أوباما ومصطفى فتحي معا في لقاء اليوم، وأضاف أن رزاق ليس جاهزا بنسبة 100% بعد عودته من الإصابة وكان يفضل الدفع به في مركزه كجناح أيسر بدلا من المهاجم الصريح.

وتحدث المدير الفني على ترتيب مسددي ركلات الترجيح وأضاف أن أحمد سيد زيزو رقم واحد في المسددين، وبن شرقي الثاني وأوباما الثالث، وبالتالي هو من سدد اليوم لأن رقم واحد في المتواجدين بالملعب.

وتعادل فريق الزمالك مع إنبي بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثالثة لبطولة كأس الرابطة، ليحصل كل فريق على نقطة واحدة.