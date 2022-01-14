مجموعة الأهلي.. وفد كاف يتوجه للسودان لاعتماد ملعب الهلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

تقرر وصول وفد من لجنة التراخيص في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" غدا السبت من أجل تفقد استاد نادي الهلال (الجوهرة الزرقاء) لحسم الموقف من إمكانية اعتماده قبل دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويلعب الهلال في مجموعة تضم الأهلي حامل اللقب في أخر نسختين، والمريخ، وصنداونز الجنوب أفريقي.

ونشر نادي الهلال السوداني بيانا أكد فيه وصول وفد الاتحاد الأفريقي للخرطوم غدا السبت بعدما اعتذر الأسبوع الماضي عن الوصول نظرا لظروف صحية.

ويزور محمد سيدات رئيس لجنة التراخيص استاد الجوهرة الزرقاء بعد تطويره وفقا للملاحظات السابقة عليه، من أجل اعتماده ليخوض عليه الفريق مبارياته في دور المجموعات، على أن تستمر الزيارة حتى يوم الأحد.

وأجرى الهلال تعديلات كبيرة على ملعبة تتمثل في وضع كراسي بالمدرجات، تعديل نظام الإضاءة وغرف خلع الملابس ومقاعد البدلاء.

ينتظر نادي الهلال بشكل أساسي ومعه جاره المريخ اعتماد استاد الجوهرة الزرقاء لإقامة المباريات الأفريقية عليه، حيث أنه الفرصة الوحيدة لخوض مباريات البطولة بالسودان، أو اختيار ملعب خارج البلاد لإقامة المباريات عليه.