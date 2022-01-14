سيراميكا يحوّل تأخره بهدفين لفوز برباعية أمام فاركو بكأس الرابطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

حوّل فريق سراميكا كليوباترا تأخره بهدفين نظيفين لفوز برباعية مقابل هدفين خلال المباراة التي جمعته اليوم الجمعة بنظيره فاركو ضمن منافسات بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

وتقدم فاركو بعد مرور 20 دقيقة من عمر اللقاء بهدف سجله لاعبه الجزائري رزقي حمرون قبل أن يُضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 44 بعدما وصلته عرضية من يسار الملعب حولها بقدمه في المرمى.

ونجح سيراميكا كليوبترا مع بداية الشوط الثاني في تقلّيص الفارق بهدف سجله لاعبه سيف تقا في الدقيقة 54 ثم حصل على ركلة جزاء في الدقيقة 55 سجلها محمد إبراهيم بنجاح متعادلاً لفريقه قبل أن يُضيف باسم مرسي الهدف الثالث لسيراميكا كليوباترا في الدقيقة 65 بعدما وصلته الكرة داخل منطقة الجزاء ثم سجّل شادي حسين هدفًا رائعًا في الدقيقة 90+3 بعدما وصلته الكرة بحدود منطقة جزاء فاركو ليراوغ الحارس ويسجلها هدفًا.