كارتيرون: حصلنا على مستحقاتنا لدى الزمالك.. ولن نلتفت للشائعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنه حصل هو وجهازه المعاون على مستحقاتهم في الفترة الماضية.

وشدد المدير الفني للفريق الأبيض على أن هناك شائعات عديدة تترد في الآونة الأخيرة ولكنه يركز في عمله دخل الملعب فقط ولا يلتفت للشائعات.

وشدد المدير الفني للفريق الأبيض على أنه فوجئ بالعديد من الشائعات ولكنه يتجاهلها ويركز في عمله.

وتعادل فريق الزمالك مع إنبي بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثالثة لبطولة كأس الرابطة، ليحصل كل فريق على نقطة واحدة.