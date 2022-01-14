الخليج 365 يكشف.. متى تكتمل صفوف الأهلي في كأس الرابطة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الحكيم طه:

باستثناء الدوليين، والمصابين بإصابات طويلة المدى، يقترب النادي الأهلي من اكتمال الصفوف في بطولة كأس الرابطة المحترفة خلال الأيام المقبلة.

يلا كورة يرصد في هذا التقرير حالة اللاعبين المصابين وموعد عودتهم إلى تدريبات النادي الأهلي تمهيدا للمشاركة مع الفريق الأول.

وقال مصدر لـ"الخليج 365" إلى أن أكرم توفيق سيجري العملية الجراحية في الرباط الصليبي بألمانيا أو إسبانيا، مشيرا إلى أن التنسيق مستمر لإتمام العملية في أسرع وقت.

ويننتظر الجهاز الطبي بالنادي الأهلي عودة بدر بانون مدافع الفريق المتواجد مع منتخب بلاده المغرب بالكاميرون على أن يتم تقييم حالته بشكل دقيق، وأشار المصدر إلى أن القرار المبدئي حالياً الذي يخص بدر بانون هو منحه راحة سلبية ثم الخضوع للعديد من الفحوصات الطبية وتصوير بالرنين المغناطيسي (IRM) لحسم حقيقة مضاعفات فيروس كورونا، وشدد أن اللاعب يعاني من إجهاد عضلي لكن هذا الأمر بسيط.

وشدد المصدر على أن هناك صعوبة في لحاق بدر بانون بقائمة الفريق الأحمر في مونديال الأندية ولكن الفحوصات التي سيخضع لها ستكون هي كلمة الفصل وإن كانت المؤشرات الأولية تؤكد غيابه.

أما عن صلاح محسن الجناح الأيسر للفريق فسوف يجري أشعة مقطعية السبت لتحديد حجم إصابته بعد أن تعرض لكدمة قوية في مباراة الجونة التي أقيمت الخميس بالجولة الأولي من منافسات المجموعة الثانية بكأس الأندية المحترفة.

وعن حالة كريم فؤاد فأشار المصدر إلى أنها مطمئنة إلى حد بعيد بعد أن أدى اليوم الجمعة جلسة علاجية في النادي الصحي "الجيم" وسوف يخضع لفحص طبي على هامش مران الغد لتحديد موعد انتظامه في المران.

وأوضح المصدر أن ياسر إبراهيم مدافع الفريق سوف ينتظم في التدريبات الجماعية غداً بعد أن خاض مران بدني لتجهيزه خاصة أنه تغيب لعدة أيام بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وشدد المصدر على أن هناك مسحة طبية سوف يخضع لها بيرسي تاو ولويس ميكسيوني ووليد سليمان خلال الساعات القليلة المقبلة لتحديد موقفهم من العودة للتدريبات الجماعية، بينما تماثل احمد عبدالقادر للشفاء من فيروس كورونا وسوف يشارك في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية.

وقال المصدر إن أحمد أبوعبلة طبيب الفريق يتابع بشكل يومي حالة اللاعبين الدوليين المتواجدين مع المنتخب الوطني بجانب علي معلول وأليو ديانج مع منتخبي تونس ومالي ببطولة الأمم الأفريقية بالكاميرون.