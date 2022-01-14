التعادل السلبي يحكم مواجهة السنغال وغينيا في كأس الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تعادلت السنغال مع غينيا سلبيا في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة في افتتاح مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 التي تستضيفها الكاميرون حتى السادس من فبراير القادم.

وفشل منتخب السنغال بقيادة ساديو ماني نجم ليفربول ووصيف النسخة الماضية ترجمة الأفضلية النسبة والفرص التي حصل عليها لغياب التوفيق عن بونا سار فينا أهدر زملاء نابي كيتا فرصة وحيدة عن طريق مورجان جيلافوجي أنقذها سيني ديانج حارس الأسود.

وبهذا التعادل تقاسم المنخبين صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط حيث فاز السنغال على زيمبابوي في الجولة الماضية بهدف نظيف وبنفس النتيجة فازت غينيا على مالاوي.

ويتواجه مالاوي وزيمبابوي اليوم في نفس الجولة قبل الجولة الأخير التي يواجهة فيها المنتخبين السنغال وغينيا على الترتيب.