غينيا بيساو يتلقى ضربة قوية قبل ساعات من مواجهة مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلنت اتحاد غينيا بيساو لكرة القدم، اليوم الجمعة، إصابة مدرب منتخبه الوطني باسيرو كاندي بفيروس كورونا بعد خضوعه للمسحة الطبية وثبوت إيجابيتها.

وسيغيب باسيرو كوندي عن مواجهة منتخب مصر غدا السبت في ثاني جولات المجموعة الرابعة لكأس الأمم الأفريقية 2021 المقامة حاليا في الكاميرون.

وذكر اتحاد غينيا بيساو في بيان رسمي أن نتائج الاختبارات التي أجريت أمس في مدينة جاروا أثبتت تعرض لاعبين للإصابة بفيروس كورونا، وهما حارس المرمى موريس جوميز وجوزيف ميندي.

وتعافى الثلاثي حارس المرمى جوناس مينديز، لاعب الوسط جورجينيو إنتيما، والظهير الأيسر ليونيل ألفيس من فيروس كورونا، بعد أن جاءت نتيجة المسحة الطبية للاعبين سلبية.

واستمرت عينة كل من نانو، ألفا سيميدو، وميميتو بياي إيجابية، ليستمر غيابهم عن منتخب غينيا بيساو في البطولة القارية.

ويتصدر المنتخب النيجيري ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بعد الفوز على منتخب مصر بهدف نظيف، فيما يتقاسم منتخبا السودان وغينيا بيساو المركز الثاني برصيد نقطة واحدة، عقب تعادلهما بدون أهداف، ويقبع منتخب مصر في مؤخرة الترتيب بلا نقاط.