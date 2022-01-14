شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السولية: اتهام لاعبى المنتخب بالتمرد فى بطولة أمم أفريقيا "عيب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عمرو السولية، لاعب المنتخب الوطني، أن جميع اللاعبين على قلب رجل واحد مع جهازهم الفني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني، فى إطار الإعداد لمواجهة غينيا فى التاسعة مساء غدٍ بالجولة الثانية لبطولة أمم أفريقيا 2022.

وأضاف عمرو السولية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم لتقديم مباراة غينيا بيساو ومصر غدًا ضمن الجولة الثانية للمجموعة الرابعة لنهائيات الأمم الأفريقية، خلال إجابته عن سؤال حول ما نشر عن وجود تمرد من اللاعبين ضد مدربهم، "هذا الكلام عيب أن يقال عن لاعبي مصر، ولاعبونا يعلمون تمامًا قيمة منتخب بلادهم ولا يمكن أن تصدر عنهم مثل هذه التصرفات"، مشيرا إلى أن اللاعبين بعيدون تماما عن السوشيال ميديا وكل تركيزهم فى تعويض ما فاتهم خلال المباراة الأولى .

وشدد السولية قائلا، "نقدر حزن الجماهير من المباراة الأولى، ونحن كلاعبين أكثر حزناً وألماً ولدينا العزم والإصرار على تصحيح الصورة وإعادة السعادة إلى الشعب المصرى كله".

من جهته أكد كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني خلال المؤتمر عن عزم فريقه المضي قدمًا في البطولة اعتبارا من مباراة الغد، ووعد بتصحيح أى سلبيات ظهرت خلال المباراة الأولى.