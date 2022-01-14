شكرا لقرائتكم خبر عن هنا جودة لاعبة تنس الأهلى تستعد لامتحانات الإعدادية وتطلب الدعاء من الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت هنا جودة لاعبة النادى الأهلى والمنتخب الوطنى لتنس الطاولة متابعيها بصورة لها أثناء مذاكرة دروسها استعدادًا لأداء امتحانات الصف الثالث الإعدادى، وعلقت هنا جودة، على الصورة التى نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، "جمعة مباركة إن شاء الله.. غدا أبدأ امتحانات الإعدادية.. 3 إعدادى.. دعواتكم الجميلة".



هنا جوددة على انستجرام

وما زالت هنا جودة، لاعبة تنس الطاولة، تتربع على قمة البطولات والألقاب، فى ظل ما تحققه من إنجازات يوما بعد يوم، لتثبت أنها موهبة استثنائية فى عالم اللعبة، على جميع المستويات الدولية والمحلية والأفريقية، رغم سنها الصغير .

هنا جودة نموذج مختلف عن كل ما هو متعارف عليه بعدما أصبحت أيقونة فى تنس الطاولة، حيث توجت بميداليتين فى منافسات بطولة العالم التى تقام بالبرتغال، ذهبية فى منافسات الزوجى، وفضية بمنافسات الفردى، لتواصل حفر اسمها فى تاريخ تنس الطاولة.



هنا جودة تذاكر دروسها استعدادا لامتحانات الشهادة الإعدادية

وسبق لـ"هنا"، أن صعدت لنهائى بطولة أفريقيا للسيدات والتى أقيمت بالكاميرون بعد الفوز على دينا مشرف بنصف النهائي، لتكون أصغر لاعبة فى تاريخ الطاولة التى تصعد لنهائى أفريقيا.

كما تُوجت هنا جودة، لاعبة النادى الأهلى، ببطولة الجمهورية لتنس الطاولة سيدات، والتى أقيمت بالإسماعيلية، وجاء تتويج هنا بالبطولة بعد الفوز على أميرة يسرى، لاعبة المعادى، بنتيجة 3/0 فى المباراة النهائية.

كما نجحت فى التتويج مؤخرا بذهبية بطولة البرتغال الدولية لتنس الطاولة للناشئين، واحتلال المركز الأول، وذلك بعد الفوز على منافستها لاعبة روسيا بنتيجة 3-0.