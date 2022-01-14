شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. جدو آخر هدافى الفراعنة فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أداء غير متوقع قدمه محمد ناجى جدو، نجم المنتخب الوطنى السابق، فى أمم أفريقيا 2010 التى استضافتها أنجولا وتوج بها الفراعنة، عندما حققت مصر اللقب الثالث على التوالى من بطولة الأمم الأفريقية، ليصبح أول منتخب يحقق ثلاثة ألقاب متتالية، محطماً رقمه السابق بتحقيق اللقب مرتين متتاليتين بالتساوى مع منتخبى غانا والكاميرون.

محمد ناجى جدو، بأدائه المذهل والكبير فى كأس الأمم الإفريقية 2010، سجل 5 أهداف ولم يشارك فى مباراة واحدة أساسيا، وسجل هدف الفوز بالبطولة، وتوج هدافا للبطولة.

بدأ منتخب مصر مشوار بطولة الأمم الأفريقية 2010 فى أنجولا وهدفه الحفاظ على اللقب واقتناص البطولة للمرة الثالثة على التوالى بعد التتويج بها فى 2008 و2006 على الترتيب.

قدم الفراعنة أداء مميزا خلال مشوار دور المجموعات فى أمم أفريقيا 2010 ونجحوا فى تصدر المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط بفارق 3 نقاط عن الوصيف نيجيريا صاحب الـ6 نقاط.

واصطدمت مصر بمنتخب الكاميرون فى مباراة قوية بدور الـ8 واستطاع لاعبى المنتخب الوطنى قهر الأسود بنتيجة 3-1 وأحرز الأهداف كل من أحمد حسن (هدفين) ومحمد ناجى جدو.

ثم واجه المنتخب الوطنى نظيره الجزائرى فى نصف نهائى أمم أفريقيا 2010 ولقن "محاربو الصحراء" درساً قاسياً بالفوز 4-0 والتأهل إلى المباراة النهائية.

وفى مباراة اللقب الثالث على التوالى، وقع منتخب مصر وجها لوجه أمام غانا فى المباراة النهائية وظلت المباراة متكافئة بين الفريقين إلى أن أطلق محمد ناجى جدو البديل السوبر رصاصة الرحمة ويحرز هدف الفوز القاتل بالدقيقة 85 ويهدى البطولة للفراعنة.