شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام عطية يغيب عن المصرى 3 أسابيع بعد إصابته بتمزق فى أربطة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الفحوصات الطبية والأشعة التى أجراها إسلام عطية لاعب خط وسط الفريق الأول للكرة بالنادى المصرى مساء أمس، إصابته بتمزق فى أربطة وجه القدم اليسرى، على خلفية إصابته فى مباراة المصرى ومصر المقاصة التى أقيمت الأربعاء الماضى فى الجولة الأولى من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم.

وأكد الدكتور مجدي الألفي، طبيب الفريق، أنه تم وضع قدم اللاعب فى جبيرة طبية تستمر لنحو أسبوعين قبل البدء فى ممارسة تدريبات العلاج الطبيعي والعدو الخفيف لينتظم بعد ذلك في التدريبات الجماعية للفريق.