«كاف» يصدم منتخب مصر بشأن إصابة أكرم توفيق وأحمد فتوح.. «ممنوع»

الشارقة - اميمة ياسر - أكد مصدر داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، أنه لا يحق لمنتخب مصر استبدال الثنائي المصاب، أكرم توفيق، الظهير الأيمن، وأحمد فتوح، الظهير الأيسر، بعد تعرضهما للإصابة في مباراة نيجيريا، التي أقيمت على ملعب رومدي أدجيا بمدينة جاروا الكاميرونية، في إطار منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة ببطولة كأس أمم أفريقيا 2021، المقامة خلال الفترة من 9 يناير حتى 12 فبراير المقبل.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع «الوطن سبورت»، أن لوائح الاتحاد الأفريقي تمنع مصر أو أي منتخب آخر من استبدال أي لاعب في البطولة بعد انطلاقها.

هل يحق لـ منتخب مصر استبدال أكرم توفيق وأحمد فتوح؟

وأضاف المصدر أن لائحة استبدال اللاعبين تنص على أنه يجرى الاستبدال في حالة واحدة فقط، وهي قبل خوض المباراة الأولى لأي منتخب بـ24 ساعة، وبالتالي لا يحق للفراعنة استبدال أكرم توفيق وأحمد فتوح المصابين.

وأشار إلى أن منتخب مصر كان قد استبدل لاعبا قبل مباراته الأولى أمام نيجيريا؛ إذ خرج من القائمة محمد حمدي، ودخل مروان داوود بدلا منه، وهو ما جرى وفقا للوائح الاتحاد الأفريقي.