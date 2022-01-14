شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: قرارات تحكيمية مثيرة من الحكم والـVAR فى لقاء الزمالك وإنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الزمالك * إنبي

المسابقة : بطولة كأس الرابطة ( الجولة الأولي )

الملعب : استاد القاهرة

نتيجة المباراة : التعادل بدون أهداف

حكم المباراة : محمد عادل

المساعد الأول : وائل شعبان

المساعد الثاني : أحمد لطفي

الحكم الرابع : اسامة اسماعيل

حكام ال : VAR: طارق مجدي، هاني عبدالفتاح

ميزان التقييم لطاقم الحكام:

حكم المباراة : محمد عادل

القرارات الفنية والسيطرة على المباراة: في مباراة من المباريات الصعبة تحكيميا نتيجة وجود حالات واختبارات داخل مناطق الجزاء وقرارات مثيرة من الحكم والVAR وكانت الحالات التحكيمية كالتالى:

الحالة الأولي: في الدقيقة 13 سقوط لاعب إنبي داخل منطقة جزاء الزمالك نتيجة الاحتكاك العادي والعادل الحكم قريب ويشير باستمرار اللعب ومن ثم يقوم الVAR باستدعاء الحكم للمشاهدة الحالة الحكم يذهب إلي VAR ويؤكد علي قرارة الأول بعدم احتساب ركلة الجزاء نتيجة عدم قناعتة بالصورة التي قدمت له من VAR وقرار الحكم صحيح.

الحالة الثانية : في الدقيقة 66 مخالفة من مدافع إنبي داخل الصندوق الحكم يشير باستمرار اللعب ويقوم الVAR باستدعاء الحكم الذي يذهب ويعود بقرار احتساب ركلة جزاء لصالح الزمالك نتيجة العرقلة الواضحة والقرار صحيح.

الحالة الثالثة : في الدقيقة 72 يحتسب الحكم ركلة جزاء صحيحة لصالح إنبي نتيجة العرقلة الواضحة من لاعب الزمالك حازم امام والقرار صحيح.

عنصر اللياقة البدنية والتمركز : تمركز جيد وتوزيع المجهود البدني علي مدار شوطي القاء .

عنصر العقوبات الأنضباطية : أنذر الحكم محمود عبدالعزيز في الدقيقة 50 من الزمالك نتيجة التشابك مع لاعب إنبي ، وفي الدقيقة 54 كان يجب انذار لاعب الزمالك محمد عبدالغني نتيجة التهور .

المساعد الأول : اشار علي حالة التسلل في الدقيقة 89 بتقدير صحيح

المساعد الثاني : لا توجد اختبارات

الحكم الرابع : تعاون مع طاقم التحكيم طبقا للقانون .

حكام VAR : تدخل من VAR في الدقيقة 13 من الشوط الأول غير مبرر لاتوجد مخالفة ركلة جزاء ، وفي الدقيقة 66 تدخل واستدعاء الحكم في ركلة جزاء لصالح الزمالك .