7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 14 / 1 / 2022 العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها، شيكابالا يشارك فى تدريبات الزمالك بعد مباراة إنبى، وكيروش يعيد صلاح ومصطفى محمد لمركزيهما الأصليين أمام غينيا بيساو.

شيكابالا يشارك فى تدريبات الزمالك بعد مباراة إنبى

يعود محمود عبد الرزاق "شيكابالا"، صانع ألعاب نادى الزمالك، للمشاركة فى تدريبات الفريق غداً السبت، بعد تعافيه من فيروس كورونا، الذى أبعده مؤخراً عن مران الفريق الأبيض، ومن المقرر أن يصبح شيكابالا جاهزاً للمشاركة فى المباريات المقبلة عقب مواجهة إنبي، حيث يلتقي الزمالك بفاركو في الجولة الثانية بكأس الرابطة.

كيروش يعيد صلاح ومصطفى محمد لمركزيهما الأصليين أمام غينيا بيساو

استقر كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، على عودة محمد صلاح ومصطفى محمد لاعبى المنتخب لمركزيهما الأصليين فى مباراة الغد أمام غينيا بيساو فى الجولة الثانية بالدور الأول لبطولة أمم افريقيا.

محاضرات فيديو مكثفة من كيروش للاعبى المنتخب لتصحيح أخطاء مباراة نيجيريا

يعقد كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، محاضرات مكثفة بالفيديو مع لاعبى منتخب مصر فى إحدى القاعات المخصصة بفندق الإقامة، لشرح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون أمام نيجيريا الثلاثاء الماضى.

موسيماني يبحث مع لجنة التخطيط للكرة بالأهلي إعارة هذا الثنائى

يناقش بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، مع مسئولى النادى فكرة إعارة أكثر من لاعب شاب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية أو الصيف المقبل، لحصولهم على فرصة أكبر للمشاركة فى المباريات.

البوروندى باسيفيك ندابيهاوينيمانا حكما لمباراة منتخب مصر وغينيا بيساو

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أسماء طاقم حكام مباراة منتخب مصر ونظيره غينيا بيساو ضمن منافسات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون. ويضم الطاقم كلا من البوروندى باسيفيك ندابيهاوينيمانا حكما للساحة، ويعاونه كل من سليمان الدين مساعد أول وهاسينجاراسوا أندريانانتيناينا مساعد ثاني وأحمد امتياز هيرالال حكما رابعا، ومصطفي غربال حكم فيديو وعبدالحق اتشيالي حكم فيديو مساعد.

موسيمانى يبدأ تجهيز ثنائى دفاع الأهلي بعد التعافى من فيروس كورونا