شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب حماسى لبدلاء الإسماعيلى استعدادًا للأهلي فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى إقامة تقسيمة حماسية بين بدلاء الفريق، وذلك ضمن برنامج الإعداد للقاء الأهلى عصر الاثنين المقبل بالإسكندرية، فى الجولة الثانية من بطولة كأس رابطة الأندية.

اشتمل مران الفريق على تدريبات بدنية تحت إشراف مدرب الأحمال تستهدف الوصول لأعلى جاهزية قبل المباراة المرتقبة.

وكان الدراويش قد حقق فوزًا غاليًا على سموحة مساء أمس، الخميس، بهدف نظيف سجله عبد الرحمن مجدى، فى أولى مباريات المجموعة الثانية بالبطولة الحديثة.

ويذكر أن مجلس إدارة النادى، قد وافق على إستمرار إقامة الفريق بالمدينة الساحلية بناءًا على طلب الأرجنتيني خوان براون حتى لا يتعرضه لاعبيه للارهاق.