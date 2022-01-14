شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلى يمنح وليد سليمان راحة من التدريبات بسبب نزلة برد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن وليد سليمان لاعب الفريق حصل على راحة من المشاركة فى مران الفريق الذى أقيم اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وحصل سليمان على الراحة بعد تعرضه لنزلة برد، وغادر فندق الإقامة قبل مباراة الفريق الماضية أمس مع الجونة في أول مباريات الأهلي ببطولة كأس الرابطة.

وواصل الأهلي تدريباته اليوم استعدادا لمباراة الإسماعيلي فى الجولة الثانية من بطولة كأس الرابطة والمقرر إقامتها الاثنين المقبل.

وكان الأهلي قد تعادل أمس مع الجونة بدون أهداف في الجولة الأولى من البطولة، فيما يخوض مبارياته القادمة على النحو التالي:



الجولة الثانية: الإسماعيلي × الأهلي يوم الاثنين 17 يناير الساعة 2:30 عصرًا.

الجولة الثالثة: الأهلي × المقاولون العرب يوم الجمعة 21 يناير الساعة 5 مساء.

الجولة الرابعة: سموحة × الأهلي يوم‏ الخميس 27 يناير الساعة 5 مساء.

الجولة الخامسة: الأهلي × البنك الأهلي يوم الأحد 30 يناير الساعة 2:30 عصرًا.