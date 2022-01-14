شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعلن جاهزية عماد حمدى لمواجهة الأهلى فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم عماد حمدى، لاعب ارتكاز الإسماعيلى ، فى التدريبات الجماعية التى أقيمت صباح اليوم، الجمعة، على ملعب فندق إقامة الفريق بالإسكندرية، وذلك بعد اكتمال جاهزيته.

وكان لاعب وسط الدراويش قد تعرض لتمزق فى العضلة الخلفية والتى أبعدته عن مران فريقه خلال الفترة الماضية، وأصبح اللاعب جاهزًا للمشاركة فى اللقاءات المقبلة وفقًا لرؤية الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني خوان براون.

وغاب عماد حمدى عن لقاء فريقه أمام سموحة مساء الخميس للإصابة والذى انتهى بفوز الدراويش بهدف نظيف ضمن منافسات كأس رابطة الأندية المحترفة.

ويستضيف الإسماعيلى منافسه الأهلى عصر الاثنين المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية لحساب الجولة الثانية لنفس البطولة.

ويذكر أن براون فضل إقامة معسكر مغلق للفريق بين مباراتى سموحة والأهلى حتى لا يتعرض لاعبوه لمشقة السفر، بجانب الاطمئنان على حالة لاعبيه الفنية والبدنية قبل استئناف مسابقة الدورى العام.