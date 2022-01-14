شكرا لقرائتكم خبر عن الشحات وأفشة وطاهر وربيعة وعمار ينتظمون فى تدريبات الأهلى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته ظهر اليوم، الجمعة، على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة الإسماعيلي فى الجولة الثانية من بطولة كأس الرابطة والمقرر إقامتها الاثنين المقبل.



وشهد مران الأهلي اليوم انتظام كل من حسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ورامي ربيعة وعمار حمدي وأحمد نبيل كوكا فى التدريبات الجماعية.



وكان الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني قد فضل منح راحة لعدد من اللاعبين بعد التعافي من الإصابة بفيروس كورونا ونزلات البرد.



وتعادل الأهلي مع الجونة بدون أهداف في المباراة التي أقيمت أمس ضمن الجولة الأولى من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، فيما يخوض مبارياته القادمة على النحو التالي:



الجولة الثانية: الإسماعيلي × الأهلي يوم الاثنين 17 يناير الساعة 2:30 عصرًا.

الجولة الثالثة: الأهلي × المقاولون العرب يوم الجمعة 21 يناير الساعة 5 مساء.

الجولة الرابعة: سموحة × الأهلي يوم‏ الخميس 27 يناير الساعة 5 مساء.

الجولة الخامسة: الأهلي × البنك الأهلي يوم الأحد 30 يناير الساعة 2:30 عصرًا.