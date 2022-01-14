شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يضع برنامجا لتجهيز المحمدى ودونجا ودسوقى لمواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الطبى للنادى الاسماعيلى بقيادة محمد الباز برنامجاً تأهيلياً للثلاثى باهر المحمدى ومحمود دونجا ومحمد دسوقى لاعبو الدراويش لتجهيزهم لمواجهة الأهلى، المقرر لها الاثنين المقبل، فى الجولة الثانية لكأس رابطة الأندية المحترفة.

وتعرض باهر المحمدى قلب دفاع الإسماعيلي لكدمة فى عضلات الظهر خلال مشاركاته فى مواجهة سموحة مساء أمس والتى انتهت بانتصار الفريق بهدف نظيف ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة.

فيما عاني محمود دونجا لاعب ارتكاز الفريق ومحمد دسوقي الظهير الأيسر من إجهاد فى عضلة السمانة إثر مشاركتهم فى لقاء سموحة.

ومن المقرر أن يخضع هذا الثلاثي لتدريبات استشفائية لتجهيزهم قبل مواجهة الأهلي.

يذكر أن الدراويش سيواصل معسكره المغلق بالإسكندرية ضمن الإعداد لمباراة الأهلى التى ستقام عصر الإثنين على ملعب برج العرب، لتجنب شعور اللاعبين ببعض الإرهاق.