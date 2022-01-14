شكرا لقرائتكم خبر عن مران استشفائي للأساسيين فى الإسماعيلى قبل مواجهة الأهلى بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي والذين شاركوا بشكل أساسي فى لقاء سموحة الأخير تدريبات استشفائية اليوم على أحد ملعب فندق إقامة الفريق بالإسكندرية.

يأتى ذلك من أجل إزالة علامات الإرهاق وتجنب تعرضهم للإصابات ضمن برنامج الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني خوان براون سعيًا للارتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين.

وبدأ الإسماعيلى استعداداته لملاقاة الأهلى فى المباراة المقبلة ضمن منافسات الجولة الثانية بكأس رابطة الأندية المحترفة التى ستقام عصر الاثنين على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويحتل الدراويش قمة المجموعة الثانية بعد الفوز على سموحة بهدف نظيف الجناح الدولي عبد الرحمن مجدي، وفضل ”براون” استكمال الفريق معسكرًا مغلقًا بالإسكندرية حتى لا يتعرض لاعبوه لمشاقة السفر قبل مواجهة الأهلى القادمة.