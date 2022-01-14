شكرا لقرائتكم خبر عن شكرى نجيب يعلن إصابته بمزق فى الرباط الداخلى للركبة قبل مباراته الأولى مع فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن شكرى نجيب، مهاجم فاركو، إصابته بمزق فى الرباط الداخلى للركبة ليتأكد غيابه عن مباريات فريقه بكأس رابطة الأندية المحترفة، وكان شكرى نجيب قد انتقل من صفوف الإسماعيلى لصفوف فاركو خلال الميركاتو الشتوى الحالى، ولم يشارك فى أى مباراة مع الفريق البرتقالى حتى الآن.

ويواجه سيراميكا نظيره فاركو فى الخامسة مساء اليوم الجمعة باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لكأس رابطة الأندية المحترفة في مواجهة قوية للفريقين يدخلها سيراميكا بحثاً عن النقاط الثلاث لتقديم مباريات قوية بكأس الرابطة لاسيما أن الفريق بقيادة مدربه هيثم شعبان يخوض البطولة بصفوف مكتملة لعدم وجود لاعبين دوليين في صفوفه.

وفى المقابل، يدخل فاركو مباراة اليوم بدون حارسه الدولى محمد صبحى المتواجد في صفوف منتخب مصر، ويتطلع مجدى عبد العاطى المدير الفني لفاركو لاستغلال مباريات كأس الرابطة للظهور بمستوى طيب ليواصل الأداء المتميز الذى قدمه الفريق قبل توقف مسابقة الدوري.

يذكر أن المجموعة الثالثة بكأس الرابطة تضم إلى جوار الطلائع وغزل المحلة أندية :الزمالك، فاركو، إنبي، سيراميكا .