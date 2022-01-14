شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. يارا حسن لاعبة الأيروبك بسموحة: بحب الشوبنج ونفسى اشتغل فى الأزياء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدا عن الرياضة وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهر من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب يارا حسن لاعبة الأيروبك بنادى سموحة.



لاعبة الايروبك خارج الصالة

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

السفر والشوبنج.

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

الطبخ مش من اهتماماتى.

من نجمك المفضل؟

ظافر العابدين.

من مطربك المفضل؟

محمد حماقى



يارا حسن

لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟

العمل فى مجال الأزياء.

لما تتعاكسى فى الشارع.. ايه بيكون رد فعلك؟

مش برد

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها؟

منى زكى وياسمين عبد العزيز وأروى جودة.



لاعبة الايروبك مع ابنتها

بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟

الكاجوال أكيد

ولو هترتبطى تحبى ترتبطى برجل رياضى فى تخصصك ولا وظيفة تانية

مش فارقة اهم حاجة يكون رجل بمعني الكلمة لكن اكيد لو هو رياضي يكون احسن عشان الرياضة تضيف كتير اوي للشخصية و بتعلم الشخص المسؤلية و الالتزام .

لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى ايه ؟

لو بيحيني حيحب يشوفني ناجحة في المجال الي انا ناجحة فيه لاني اكيد مش هرتبط بشخص معقد و يمنعني من الحاجه الي مقدرش اعيش من غيرها .