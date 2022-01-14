شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يؤدى صلاة الجمعة بفندق الإقامة بالكاميرون تطبيقا للإجراءات الاحترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى لاعبو منتخب مصر صلاة الجمعة، منذ قليل، بفندق الإقامة بمدينة جاروا الكاميرونية، تنفيذا للإجراءات الطبية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا. ويفرض الجهاز الطبى لمنتخب مصر إجراءات احترازية مشددة فى الفندق نظرا لارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى الكاميرون.

من ناحية أخرى، استقر كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، على عودة محمد صلاح ومصطفى محمد لاعبى المنتخب لمركزيهما الأصليين فى مباراة الغد أمام غينيا بيساو فى الجولة الثانية بالدور الأول لبطولة أمم افريقيا.

وفاجأ كيروش الجماهير فى المباراة الأولى بالدفع بمحمد صلاح فى مركز المهاجم الصريح، بينما لعب مصطفى محمد كجناح أيمن وهو ما تسبب فى ابتعاد الثنائى عن مستواهما المعروف.

واستقر كيروش على عودة محمد صلاح لمركزه الأصلى كجناح أيمن أمام غينيا بيساو، ونفس الأمر لمصطفى محمد الذى سيظهر كمهاجم صريح فى مباراة الغد.

ويتذيل منتخب مصر ترتيب المجموعة الرابعة ببطولة أمم أفريقيا، بعد انتهاء مباريات الجولة الأولى بدور المجموعات، بخسارته أمام نظيره النيجيرى بهدف دون مقابل، وتحتل نيجيريا الصدارة بثلاث نقاط، وتأتى السودان فى المركز الثانى برصيد نقطة واحدة ثم غينيا بيساو بنفس الرصيد ثالثا، وفى المركز الرابع والأخير يقبع الفراعنة بدون نقاط.