الامارات | السماح للاعبين المقيمين والمواليد من سن 16 بالمشاركة في كل المسابقات الإماراتية

شكرا لقرائتكم خبر عن السماح للاعبين المقيمين والمواليد من سن 16 بالمشاركة في كل المسابقات الإماراتية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، وبالتنسيق مع اتحاد الإمارات لكرة القدم، وبعد إجراء دراسة فنية وقانونية، عن السماح بمشاركة اللاعبين المقيمين، ومواليد الدولة ممن بلغوا 16 عاماً، في جميع مسابقات الرابطة، ابتداءً من الدور الثاني لدوري أدنوك للمحترفين.

وقالت الرابطة في بيان اليوم الجمعة: "يأتي هذا القرار ضمن سعي رابطة المحترفين، إلى زيادة شريحة اللاعبين المشاركين في مسابقات الرابطة، وبما يتوافق مع الجوانب الفنية التي تدعم جهود تطوير كرة القدم، وفق التجارب العالمية في هذا الجانب، بما من شأنه أن يعود بالفائدة على المدى الطويل".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news