شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يغلظ العقوبات المالية على عمرو مرعى ويحذر المقصرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسؤولو النادى المصرى خصم مبلغ إضافى من قيمة عقد عمرو مرعى مع النادى البورسعيدى، وذلك على خلفية إثارته لأزمة مستحقاته المتأخرة لدى النادى، وتأخره فى الانتظام بتدريبات الفريق، ما أدى إلى غيابه عن مباراة المقاصة فى الجولة الأولى بكأس رابطة الأندية المصرية، والتى خسرها الفريق البورسعيدى بثلاثية نظيفة.

وتعقد اللجنة السباعية المكلفة بإدارة النادى المصرى، برئاسة سمير حلبية، اليوم الجمعة، اجتماعاً مع معين الشعبانى المدير الفنى للفريق البورسعيدي، لتحديد احتياحات النادى المصرى خلال الميركاتو الشتوى الجارى والمراكز التى تحتاج إلى تدعيمات.

وكشف حسن عمار، عضو اللجنة السباعية المكلفة بإدارة النادى المصري، عن المراكز التى حددها معين الشعبانى مدرب الفريق، للتدعيم فى الميركاتو الشتوى يناير الجاري، وقال عمار فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، معين الشعبانى حدد بعض المراكز لتدعيمها فى موسم الانتقالات، ولم يطلب أسماء معينة، وهذه المراكز هى "مدافع، ظهير أيسر، خط وسط مهاجم ومهاجم".

وعقد معين الشعباني، المدير الفنى للنادى المصرى، جلسة مع لاعبى الفريق، لقنهم خلالها درسا قوياً بعد الخسارة فى المباراة الأولى بكأس رابطة الأندية المصرية، أمام مصر المقاصة بثلاثية نظيفة، وشدد الشعبانى على أن الجهاز الفنى لن يتهاون فى استبعاد المقصرين خلال الفترة المقبلة، مطالباً اللاعبين بضرورة مصالحة الجماهير فى المباريات المتبقية من البطولة.